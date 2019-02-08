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Китай не поддерживает односторонние меры администрации Косова

Политика

И выступает за соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН и конструктивный диалог Белграда и Приштины

Пекин, 8 февраля 2019, 20:53 — REGNUM  На открытых слушаниях в Совете Безопасности ООН по проблеме Косово постпред КНР Ма Чжаосюй предложил избегать любых слов и действий, способных осложнить ситуацию и способствовать эскалации напряженности, предложив Белграду и Приштине продолжить диалог и консультации в целях нормализации двусторонних отношений, сообщает 8 февраля Синьхуа.

При этом дипломат подчеркнул, что китайское правительство обратило внимание на ряд дискриминационных мер к Сербии, принятых администрацией Косово, — повышению таможенных пошлин на импортируемую из этой страны продукцию, а также реформирование сил безопасности. Китай не считает эти действия способствующими успешному диалогу и укреплению доверия, настаивая на твердом выполнении всеми сторонами соответствующих резолюций Совбеза ООН.

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Косово
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