Китай не поддерживает односторонние меры администрации Косова

Пекин, , 20:53 — REGNUM На открытых слушаниях в Совете Безопасности ООН по проблеме Косово постпред КНР Ма Чжаосюй предложил избегать любых слов и действий, способных осложнить ситуацию и способствовать эскалации напряженности, предложив Белграду и Приштине продолжить диалог и консультации в целях нормализации двусторонних отношений, сообщает 8 февраля Синьхуа.

При этом дипломат подчеркнул, что китайское правительство обратило внимание на ряд дискриминационных мер к Сербии, принятых администрацией Косово, — повышению таможенных пошлин на импортируемую из этой страны продукцию, а также реформирование сил безопасности. Китай не считает эти действия способствующими успешному диалогу и укреплению доверия, настаивая на твердом выполнении всеми сторонами соответствующих резолюций Совбеза ООН.