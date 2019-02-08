Мадуро: Санкции не помешают продавать венесуэльскую нефть

Каракас, 8 февраля 2019, 20:50 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что для продажи венесуэльской нефти вполне хватит рынков в мире, несмотря на санкции. Об этом законный президент Венесуэлы заявил сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в Каракасе.
«Для венесуэльской нефти всегда будет рынок, всегда будут возможности, будьте уверены», — сказал Мадуро.
Он подчеркнул, что власти Боливарианской Республики хорошо справляются со сложностями, и нефтяная промышленность Венесуэлы будет продвигаться вперед несмотря на агрессию со стороны Запада.
Также Мадуро заверил, что у него и его команды есть не только «план В», но и «С», «D», «альфа и омега» на случай действия и ужесточения санкций. Президент подтвердил, что в текущем году Венесуэла планирует нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.
При этом Мадуро признает, что если недруги Венесуэлы начнут полную блокаду венесуэльских танкеров с нефтью, то в Боливарианской Республике будут катастрофические экономические и социальные последствия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным потребителем венесуэльской нефти всегда были США. Однако на фоне растущего обострения в отношениях двух стран, Вашингтон последовательно сокращал закупки нефти в Венесуэле, и сейчас их практически полностью прекратил. Именно подобные действия Вашингтона привели к резкому обострению экономического кризиса в Венесуэле. По некоторым данным, сейчас венесуэльскую нефть покупает Китай, однако китайские закупки существенно меньше по объему, чем объемы, ранее закупаемые США.
Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро: Венесуэла утроит добычу золота