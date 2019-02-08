Военные США отчитались о новых ударах по боевикам в Сомали

Могадишо, , 19:14 — REGNUM Африканское командование армии США отчиталось о нескольких авиаударах по боевикам в Сомали, 8 февраля передает агентство Associated Press.

В результате двух авиаударов были уничтожены 15 боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Удары по исламистам были нанесены в районах Гандарше и Барире в провинции Нижняя Шабель в среду, 6 февраля, и в четверг, 7 февраля.

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