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Президент Мексики: Гумпомощь для Венесуэлы должна быть вне политики

Политика

США и проамериканская венесуэльская оппозиция пытаются использовать тему гуманитарной помощи как предлог для вторжению в Венесуэлу американских войск

Мехико, 8 февраля 2019, 19:04 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что поставки гуманитарной помощи в Венесуэлы должны осуществляться без политических намерений. Об этом глава Мексики сказал сегодня, 8 февраля, в ходе пресс-конференции.

«Гуманитарная помощь не должна смешиваться с политическими вопросами», — сказал Обрадор.

Он также подчеркнул, что если у кого-то есть желание разрешить ситуацию с гуманитарной помощью, то пусть вмешается Организация Объединённых Наций, и гуманитарная помощь для Венесуэлы должна идти именно по линии ООН, без каких-либо политических намерений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская марионетка, спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской Республики по указанию США, заявил, что 14 февраля в Вашингтоне состоится международная конференция по сбору гуманитарной помощи для Венесуэлы. Также Гуайдо объявил, что гумпомощь для Венесуэлы будет собираться в трех пунктах — в колумбийской Кукуте, в Бразилии и на острове в Карибском море.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что заявление Гуайдо о гуманитарной помощи для Боливарианской Республики — это «политическое шоу», которое США будут использовать как предлог для вторжения.

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Политический кризис в Венесуэле
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