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ЛНР: Диверсионная разведгруппа ВСУ прибыла на линию фронта в Донбассе

Политика

Командование украинских оккупационных сил готовит диверсии против объектов гражданской инфраструктуры и мирных граждан

ЛНР: Диверсионная разведгруппа ВСУ прибыла на линию фронта в Донбассе
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 8 февраля 2019, 18:09 — REGNUM  Разведгруппа украинских боевиков прибыла к линии фронта в Донбассе в районе населенного пункта Счастье в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

На брифинге Филипоненко рассказал, что разведгруппа ВСУ из состава 25-й бригады прибыла в район населенного пункта Счастье для дестабилизации обстановки и проведения диверсий в отношении объектов гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Филипоненко посоветовал командованию украинской оккупационной группировки в Донбассе отказаться от совершения провокаций, так как любые попытки агрессии приведут к жертвам со стороны украинских боевиков.

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