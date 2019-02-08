Владимир Путин назначил нового руководителя Центра «Э»

Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Олега Ильиных начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Соответствующий указ опубликован 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

44-летний Олег Илиных окончил Барнаульскую специальную среднюю школу милиции, Барнаульский юридический институт МВД России, Академию управления МВД России.

Службу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Возглавлял ОВД по Шебалинскому району Республики Алтай, работал замруководителя Управления уголовного розыска по Республике Алтай, начальником криминальной милиции мобильного отряда МВД в Дагестане.

В 2011 году был назначен заместителем министра — начальником полиции МВД по Республике Алтай. С 2013 года руководил управлением МВД по Ненецкому автономному округу, с 2015 года и до последнего времени возглавлял УМВД по Курганской области.

Напомним, информация об отставке прежнего руководителя Главного управления управления по противодействию экстремизму МВД России Тимура Валиулина появилась в СМИ ещё в декабре минувшего года. Позднее данную информацию подтверждал глава МВД Владимир Колокольцев.

Владимир Путин сегодня подписал указ об отставке и назначении ряда генералов силовых ведомств.

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