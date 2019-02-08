Пресс-секретарь Смольного переходит советником к Полтавченко

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Начальник управления информации, руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, объявивший о своем уходе из Смольного после 15 лет госслужбы, поступит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), совет директоров которой недавно возглавил его бывший шеф Георгий Полтавченко.

Кибитов подтвердил ТАСС, что будет работать с Полтавченко в Объединенной судостроительной корпорации, «его советником по общественным связям».

Кибитов в 2004 году возглавил пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга, которым тогда была Валентина Матвиенко. С 2011 года трудился пресс-секретарем следующего градоначальника Георгия Полтавченко, а также совмещал эту должность с постом заместителя главы администрации губернатора. После назначения врио губернатора Александра Беглова в октябре 2018 года Кибитов продолжил работу.

«Я принял решение после 15 лет государственной службы — оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии», — сообщил Кибитов 8 февраля в своем Instagram.

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