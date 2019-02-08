Все МО Брянской области подключат к электронному документообороту – Богомаз

Брянск, , 17:14 — REGNUM В 2019 году администрации всех муниципальных образований Брянской области будут подключены к системе электронного документооборота. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, заявил 8 февраля, выступая на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований, губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В Брянской области в 2018 году завершено подключение всех исполнительных органов государственной власти к системе юридически значимого электронного документооборота. В 2019 году к этой системе будут подключены все администрации муниципальных образований Брянской области», — отметил в своем выступлении Александр Богомаз.

Он также сообщил о том, что предоставление государственных и муниципальных услуг в самых различных сферах становится год от года более востребовано у населения.

Задача на будущее, отметил Богомаз — обеспечить цифровое равенство жителей региона. По его словам, уже в ближайшем будущем жители Брянской области смогут смотреть прямые трансляции спектаклей лучших московских театров, пользоваться фондами крупнейших российских библиотек, виртуально посещать выставки известных музеев.

Добавим, что ранее Александр Богомаз встретился с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко. На встрече обсуждалось строительства ряда крупных объектов в регионе, в том числе, дворца единоборств.