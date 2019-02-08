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МИД России: Украина «вытерла ноги» о стандарты БДИПЧ ОБСЕ

Политика

Имиджу Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ нанесён значительный урон, считают в Москве

Москва, 8 февраля 2019, 16:30 — REGNUM  Москва расценивает отказ Киева от аккредитации российских наблюдателей на выборах как «грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур». Об этом говорится в распространённом 8 февраля комментарии МИД России.

«Причинён значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — заявляют в ведомстве.

МИД обратился к «западным наставникам Киева» с призывом дать принципиальную оценку действиям украинских властей и «потребовать от них вернуться в международно-правовое поле».

Как передавало ИА REGNUM, российская сторона приняла решение воздержаться от отправки своих представителей для наблюдения за выборами президента Украины в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. В МИД России заявили, что такое решение принято из соображений безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия отказалась от отправки наблюдателей на выборы президента Украины

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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