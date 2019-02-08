Оппозиция в ДР Конго осудила призыв к этнической вражде против президента

Киншаса, , 14:58 — REGNUM Коалиция оппозиционных партий «Ламука», возглавляемая Мартином Фаюлу раскритиковала призыв к этнической вражде, выдвинутый неизвестными людьми на митинге, проходившем в городе Киншаса, ДРК (Демократическая Республика Конго).

На данном митинге собрались тысячи людей, среди которых была группа граждан, певших враждебные лозунги, направленные против этнического происхождения нового президента ДРК Феликса Чисекеди.

Согласно любительским видео, снятым во время митинга, люди выкрикивали лозунг: «Muluba zua ye Boma Ye» («Мулуба*, схвати его и убей»).

«Оппозиционная коалиция «Ламука» была возмущена подобным поведением неизвестных граждан, высказывавших лозунги, направленных на разжигание этнической вражды», — отметил Фидель Бабала, координатор коалиции.

*Луба (мулуба, балуба) — этническая общность на юго-востоке Демократической Республики Конго, крупнейший народ этой страны. Живут преимущественно в провинциях Касаи, Лулуа, Восточное Касаи, Ломами, Верхнее Ломами, Маниема, Танганьика, Верхняя Катанга и Луалаба.