Боевые расчёты ЗРК С-400 провели тренировки «на время» в Крыму

Симферополь, , 12:59 — REGNUM В Крыму проходят учения ПВО с участием зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Черноморского флота 8 февраля, тренировку по развертыванию комплекса на время провели боевые расчёты дивизиона ЗРК С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение», — уточнили в пресс-службе флота.

После этого расчёт выполнил ориентирование средств ЗРК на местности. Точность топопривязки проверили с помощью проведённого поиска и захвата контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

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В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Крыму на боевое дежурство заступил четвёртый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400. Он размещён вблизи границы с Украиной — в Джанкое. Ранее ЗРК С-400 «Триумф» были развёрнуты в Евпатории, Феодосии и Севастополе.

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