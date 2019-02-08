Президент Афганистана приказал убивать всех, кто является врагом властей

Кабул, , 14:54 — REGNUM 7 февраля президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани приказал специальным подразделениям Национальной полиции Афганистана открывать огонь по всем, кто поднимает оружие против правительства страны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани озвучил этот приказ в ходе своего выступления на мероприятии, организованном Министерством внутренних дел Афганистана.

Президент Афганистана заявил, что у него есть точные определения для друзей и врагов, которые основываются на их действиях. Он добавил, что любой, кто выступает против афганского правительства с оружием в руках, должен рассматриваться как враг и быть уничтожен.

Глава государства также заявил, что силы безопасности должны сделать все возможное для предотвращения жертв среди мирного населения. Президент сказал, что в этом отношении специальным подразделениям Национальной полиции Афганистана отводится ключевая роль.

Президент также сказал, что мир может быть достигнут благодаря усилиям специальных подразделений Национальной полиции Афганистана.