Контактная группа по Венесуэле намерена покончить с кризисом за 90 дней

Монтевидео, , 09:02 — REGNUM 7 февраля в столице Уругвая состоялась встреча международной контактной группы, созданной для решения кризиса в Венесуэле. На ней было решено покончить с кризисом в течение 90 дней, пишет испанская газета ABC.

В итоговом совместном выступлении президента Уругвая Табаре Васкеса и верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини была озвучена необходимость проведения «свободных президентских выборов» в кратчайшие сроки. ЕС и контактная группа дают себе 90 дней для решения кризиса в Венесуэле. В первом выступлении такого заявления не было сделано из-за протеста представителей Мексики и Боливии.

Федерика Могерини высказалась за создание офиса в Каракасе для доставки «беспристрастной и независимой», неполитизированной гуманитарной помощи. Она подчеркнула, что целью контактной группы не является ни навязывание своей воли жителям Венесуэлы, ни установление диалога между лагерями Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард высказался за немедленный диалог между конфликтующими сторонами. В качестве посредников для достижения компромисса он предложил бывшего министра иностранных дел Уругвая Энрике Иглесиаса, бывшего главу МИД Мексики Бернардо Сепульведу и генерального секретаря Иберо-американского сообщества Ребекку Гринспен. Все эти фигуры рассматриваются властями Испании неодобрительно.

Отметим, что ABC отзывается о встрече в Монтевидео с явным небрежением, называя ее «псевдосаммитом», а саму международную контактную группу — «так называемой». Также газета отмечает, что Россия хотела участвовать, но получила отказ, а приезд представителя США был бы «неуместным» и трактовался бы как провокация. Участие крупных региональных государств — Аргентины, Колумбии, Бразилии, а также Чили и Парагвая было бы «бессмысленным».

Помимо упомянутых Мексики, Боливии и Уругвая, во встрече приняли участие представители восьми стран ЕС, а также Эквадора и Коста-Рики.

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