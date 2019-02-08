Москва направит наблюдателей на Украину, несмотря на запрет Киева

Москва, , 07:18 — REGNUM Россия намерена вопреки запрету Верховной рады направить своих наблюдателей на Украину, которые будут следить ха ходом президентских выборов в этой стране. Две гражданки России прибудут в Киев уже 11 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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МИД Украины — Волкеру: наблюдать за выборами можно и без России

Речь идёт о двух гражданках РФ, которые будут направлены в Киев в качестве наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отмечается, что женщин для этой миссии, вероятнее всего, выбрали неслучайно, поскольку для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет с российским гражданством въезд на Украину по-прежнему проблематичен.

Уточняется, что обе девушки являются сотрудницами неправительственных организаций, при этом намерены принять участие в выборах в качестве наблюдателей под мандатом БДИПЧ, то есть в рамках международной миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах президента страны. Соответствующий закон был принят 7 февраля. В документе прописан запрет на присутствие наблюдателей, которые являются гражданам «государства-агрессора» (ранее в таком качестве Украины признала Россию), а также запрет на деятельность и тех наблюдателей, кандидатуры которых были предложены Россией, независимо от их гражданства.

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МИД: Россия будет отстаивать право на наблюдение за выборами на Украине

В ответ на это МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать своё право на отправку представителей на Украину для контроля за ходом президентских выборов в составе наблюдательных миссий. Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин, решение Киева не пускать в страну наблюдателей из России является «нарушением существующих норм международного общения».

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине следует разрешить присутствие российских наблюдателей, но в составе делегации от ОБСЕ.

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