No OPEC – Вашингтон пытается принять антикартельный закон

Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Антикартельный законопроект NOPEC одобрен судебным комитетом американского сената, сообщается на сайте ведомства.

Голосование прошло 7 февраля. Если NOPEC будет принят, у судов США появится право рассматривать антимонопольные иски, которые были поданы в адрес государств из числа ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти). Также речь идет и о странах, причастных к нефтяным «картельных сговорам».

Этот законопроект предусматривает корректировку в уже действующий в Штатах антимонопольный закон, называемый актом Шермана. По нему любые совместные действия правительств иностранных государств по ограничению нефтедобычи считаются незаконными. То же касается сговора по нефтяным ценам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январском докладе ОПЕК сказано, что добыча нефти в РФ в новом году может составить 11,49 млн баррелей в сутки.

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