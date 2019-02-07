В Мюнхене подтвердили отказ Макрона от участия в форуме по безопасности

Мюнхен, Германия, , 22:52 — REGNUM Франция официально проинформировала организаторов Мюнхенской конференции по безопасности о том, что президент страны Эммануэль Макрон не будет принимать участие в мероприятии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя форума.

Как уточняется, Париж уведомил о решении Макрона ещё 1 февраля. При этом, как сообщает агентство, причину отмены визита главы республики французская сторона не раскрыла.

Напомним, ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Эммануэль Макрон отказался от участия в мюнхенской конференции и совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках этого мероприятия.

Сообщалось, что французские власти объяснили данное решение «трудностями с расписанием» президента, однако эксперты заговорили о явном охлаждении германо-французских отношений.

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