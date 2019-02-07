В Госдуме ждут реакции ПА ОБСЕ на недопуск Украиной наблюдателей из РФ

Москва, , 18:01 — REGNUM В Госдуме ставят под сомнение демократичность избирательного процесса на Украине и готовы в ПА ОБСЕ поднять вопрос об ограничениях для граждан РФ быть наблюдателями на президентских выборах в республике, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Запрет Верховной рады гражданам РФ наблюдать за выборами на Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ — это «полное игнорирование международных обязательств Киева», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он указал на реакцию Запада — о том, что российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«В любом случае, недопуск пусть даже части международных наблюдателей (представители России входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ) ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса на Украине», — отметил Слуцкий.

Он заверил, что делегация РФ «намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля».

«С интересом будем ждать реакцию», — заключил Слуцкий.