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В Госдуме ждут реакции ПА ОБСЕ на недопуск Украиной наблюдателей из РФ

Политика

«С интересом будем ждать реакцию»

Москва, 7 февраля 2019, 18:01 — REGNUM  В Госдуме ставят под сомнение демократичность избирательного процесса на Украине и готовы в ПА ОБСЕ поднять вопрос об ограничениях для граждан РФ быть наблюдателями на президентских выборах в республике, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Запрет Верховной рады гражданам РФ наблюдать за выборами на Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ — это «полное игнорирование международных обязательств Киева», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он указал на реакцию Запада — о том, что российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«В любом случае, недопуск пусть даже части международных наблюдателей (представители России входят в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ) ставит под сомнение открытость и демократичность избирательного процесса на Украине», — отметил Слуцкий.

Он заверил, что делегация РФ «намерена поднять этот вопрос на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля».

«С интересом будем ждать реакцию», — заключил Слуцкий.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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