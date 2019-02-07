СМИ США: Россия испытала крылатую ракету с ядерной силовой установкой

Вашингтон, , 17:48 — REGNUM По данным американских СМИ, Российская Федерация в конце января 2019 года провела «частично успешные» испытания своей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной установкой «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall по кодификации военного блока НАТО). Об этом сегодня, 7 февраля, пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

Издание утверждает, что ракета «Буревестник» не испытывалась с февраля 2018 года, однако её разработка продолжается. Также издание со ссылкой на американские источники утверждает, что относительно успешным был якобы только один запуск ракеты — в ноябре 2017 года.

Напоминается выступление российского лидера Владимира Путина с посланием Федеральному собрания в марте 2018 года. Тогда Путин заявил, что крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной установкой была успешно испытана в конце 2017 года. Президент России тогда подчеркнул, что данная ракета обладает неограниченной дальностью полета и может маневрировать столько, сколько потребуется.

Что подразумевается под «частично успешными» испытаниями, издание не поясняет.

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