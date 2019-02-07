Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Франция отозвала своего посла из Италии

Политика

Для консультации

Франция отозвала своего посла из Италии
Conmongt
Италия и Франция

Париж, 7 февраля 2019, 16:27 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции отзывает посла Пятой республики в Италии для консультаций. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Франции сказано, что официальный Париж в последние месяцы якобы подвергался неоднократным обвинениями и необоснованным нападкам со стороны Италии.

«Последнее вмешательство является очередной и недопустимой провокацией. Подобное нарушает уважение к демократическому выбору, сделанному дружелюбным и союзным народом», — сказано в заявлении французского МИД.

Дело в том, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо открыто поддержал французское протестное движение «желтых жилетов». Ди Майо заявил, что его партия «Пять звезд» может оказать поддержку «желтым жилетам» и призвал французских протестующих не сдаваться и не уступать властям.

Франция расценила это как вмешательство во внутренние дела. В связи с этим МИД Пятой республики и отзывает своего посла из Рима для консультаций.

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