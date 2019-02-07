Изменение Конституции показало страхи украинской власти — эксперт

Москва, , 13:57 — REGNUM Попытка украинских властей закрепить в Конституции стремление вступить в ЕС и НАТО показывает их слабость и страх. Такое мнение 7 февраля высказал украинский политический и общественных деятель, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Нынешняя политическая власть абсолютно не уверена в своем будущем. Поэтому она пытается закрепить эти нормы в Конституции, чтобы не дать возможности тем людям, которые придут на смену этой власти, проводить курс, который будет соответствовать интересам Украины. Этими депутатами движет страх», — отметил политик.

Правки, которые внесли в политический курс Украины, исправить будет сложно, считает Килинкаров.

«Придется менять уже принятые нормы, а это очередной всплеск противостояния в обществе. Именно для этого они все принимали. Если бы они были реально заинтересованы в интеграции Украины в Европейский Союз, они бы проверили все необходимые реформы. Ничего этого не происходит. Почему? Они пытаются просто эксплуатировать эту тему. Они говорят простым обывателям: ничего не надо делать, надо вступить в НАТО и ЕС и Ангела Меркель пригонит вам «Мерседес» во двор», — прокомментировал Килинкаров решение депутатов Рады.

Эксплуатация темы вступления в Евросоюз украинскими политиками в своих политических целях сильно раздражает их европейских коллег, считает эксперт.

«Меркель за эти 5 лет «на нюх не переносит» Порошенко, он европейцам надоел. Петр Порошенко на сегодняшний момент не предоставляет ценности даже для американцев. У Порошенко нет шансов выиграть на этих выборах», — сказал Килинкаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины поддержала пакет поправок, которые закрепляют в Конституции стремление в Евросоюз и НАТО. Об этом 7 февраля сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

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