Антимонопольная служба ФРГ наложила ограничения на деятельность Facebook

Берлин, , 12:56 — REGNUM Федеральное ведомство надзора за деятельностью картелей Германии ограничило права компании Facebook на сбор данных пользователей, пишет газета Zeit-Online 7 февраля.

В сообщении антимонопольного ведомства говорится, что Facebook занимает доминирующее положение в киберпространстве Германии и злоупотребляет им. Компания имела в распоряжении 12 месяцев, чтобы изменить свою политику. Теперь она должна представить свои предложения решения в течение четырех месяцев. В течение одного месяца Facebook может обжаловать решение ведомства в суде.

Ведомство надзора за деятельностью картелей разрешает американской компании объединять данные из различных источников, таких как Whatsapp и Instagram, только с согласия пользователей. Ограничение распространяется на использование функции «Мне нравится» на других сайтах.

В Facebook уже заявили, что намерены обжаловать запрет. Компания заявляет, что она не нарушает закона Европейского союза о защите персональных данных.