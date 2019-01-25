Следствие прокомментировало арест директора чувашской стройфирмы

Чебоксары, , 14:20 — REGNUM В Чувашии задержан и помещён под домашний арест директор строительной фирмы «Алза». Его подозревают в пособничестве в растрате, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Злоумышленнику предъявлено обвинение.

«Руководителю общества с ограниченной ответственностью «Алза» предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Он был задержан следователем. С учётом того, что обвиняемый свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, — в виде домашнего ареста. Другую информацию по уголовному делу в настоящее время представлять преждевременно», — говорят в следственном управлении СКР.

Напомним, в прошлом году были судебные разбирательства в отношении руководителя строительной компании «Алза» по обвинению в невыплате зарплате 72 работникам. В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате погашена.

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Компания также фигурировала при обсуждении проблемных вопросов долевого строительства. Так, в ноябре 2018 года на совещании в полпредстве Чувашии отмечалось, с августа в регионе в очередной раз столкнулись с данной проблемой: по данным ведомства, в сводный перечень проблемных объектов республики включены три дома, по которым заключено 306 договоров долевого участия на сумму 861 млн рублей. В релизе уточнялось, что речь идёт об объектах компаний «Кратонстрой», «Алза», «Победа».

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