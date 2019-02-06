В Армении хотят установить памятник жертвам событий 1 марта 2008 года

Ереван, , 23:58 — REGNUM В повестке дня властей Армении находится установка памятника жертвам трагических событий 1 марта 2008 года. Инициатива принадлежит вице-спикеру Национального собрания Лене Назарян. Несколько дней назад она представила это предложение мэру Еревана Айку Марутяну и главному архитектору Артуру Месчяну.

«Мы знаем, что мэр в целом отреагировал положительно, и мы работаем в этом направлении», — сообщила руководитель парламентской фракции блока «Мой шаг» Лилит Макунц.

«В данный момент обсуждается, какого типа памятник должен быть установлен: будет ли это в виде отдельной скульптуры или барельефа. И очень важно найти правильное место для установки памятника. В записке было указано, что было бы желательно найти место поблизости от того места, где произошли события, возле здания мэрии», — пояснил начальник отдела по особому регулированию градостроительной деятельности мэрии Еревана Арбак Варданян.

Желание родителей состоит в том, чтобы памятник был готов к 11-й годовщине преступления «1 марта», но в мэрии считают это невозможным. Вопросов, которые нужно обсудить, много, и это займет месяцы.

По мнению отца одного из погибших — Армена Фарманяна Вачагана Фарманяна, установка памятника отрезвит всех тех, кто попытаются удержать власть, убивая граждан, вышедших на борьбу за свободу.

Несколько недель назад с призывом установить памятник, увековечивающий память 10 жертв «1 марта», выступила партия «Армянский национальный конгресс», руководимая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Она также предложила на законодательном уровне объявить 1 марта «днём памяти жертв 1 марта 2008 года и днём общенационального протеста против государственного террора и репрессий», организовать публичные массовые мероприятия, посвящённые дню памяти.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, по официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования, говоря о массовых и беспрецедентных нарушениях во время выборов. 1−2 марта 2008 года власти пошли на разгон митингующих, что вылилось в столкновения сил правопорядка и митингующих, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Тогдашняя оппозиция обвиняет власти в использовании армии в разгоне митингующих, что запрещено конституцией Армении.

Занимавший тогда пост президента Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. Он в данный момент находится под арестом. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн драмов, и бывшие министры обороны Армении Микаел Арутюнян и Сейран Оганян.