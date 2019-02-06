СМИ: Китай планирует продать авианосец Пакистану

Пекин, , 23:25 — REGNUM Правительство Китая планирует продажу своего первого авианосца «Ляонин» Пакистану, сообщает 6 февраля издание Navy Recognition.

По утверждению издания, такое решение обусловлено желанием Пекина укрепить союз с Пакистаном и уравнять боевые возможности пакистанского и индийского флотов.

Перед этим Китай проведет масштабную модернизацию «Ляонина». Кроме того, этот авианосец будет продан Пакистану не ранее 2030 года, так как китайские военные уже запланировали использовать авианосец не менее 18 лет после его вступления в строй.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми авианосцами в составе ВМС Китая и Индии являются авианесущие крейсера, аналогичные российскому ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Оба корабля изначально строились для ВМФ СССР и были куплены в недостроенном виде после разрушения Советского Союза.

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