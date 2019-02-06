«Собаки лают, а караван идет» — Медведчук о готовящемся на него покушении

Москва, , 20:24 — REGNUM Угроза убийства не заставит украинского политика Виктора Медведчука отказаться от плана автономии Донбасса. О своём отношении к информации о готовящемся на него покушении Медведчук заявил 6 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что угрозу убийства в отношении него высказывают не впервые.

«Безусловно, как любой нормальный человек, я не могу спокойно к этому относится — к информации о готовящемся покушении. Та атмосфера, в которой живу я и другие люди, которые отстаивают права русскоязычного населения на востоке страны, мы живем в таком напряжении всегда. Но мы не отступимся. Это наша борьба, мы будем ее продолжать, не смотря на ту атмосферу, которая существует. Собаки лают, а караван идёт», — сказал Медведчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил, что ему стало известно о готовящемся покушении на Медведчука. Об этом Янукович рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 6 февраля.

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