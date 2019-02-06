Медведчук заявил, что не откажется от идеи автономии Донбасса

Москва, , 20:17 — REGNUM Украинская власть не хочет прекращать конфликт на Донбассе, поэтому выступает против его автономии. Такое мнение 6 февраля озвучил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если ко мне придут из СБУ (Служба безопасности Украины) я буду вести себя как законопослушный гражданин, буду защищать свои права и интересы. Предложив автономный статус для Донбасса, я свою позицию не поменяю. Я считаю, что это реальный план для урегулирования конфликта на Донбассе, поэтому его так и боится нынешняя власть. Связано это с тем, что жители Донбасса никогда не поддержат тех, кто сегодня у власти. Автономный статус для Донбасса — это та позиция, из которой мы исходим, чтобы сделать реальностью мир и прекратить боевые действия на Донбассе», — отметил Виктор Медведчук.

По словам политика, главная задача — «вернуть людей». А для этого население Донбасса должно быть уверено в своей безопасности, в случае автономии в составе Украины.

«Эту позицию мы будем отстаивать, не смотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые уже имеют место», — пообещал Медведчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о начале уголовного производства против Медведчука в связи «с возможной государственной изменой и сепаратизмом». Производство открыто по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведчук считает, что на Украине против него начали политические репрессии