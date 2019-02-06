Прокуроры Македонии не нашли сообщников беглого премьер-министра Груевского

Скопье, , 19:55 — REGNUM Прокуратура Македонии не нашла среди должностных лиц республики кого-либо, кто помог бывшему премьер-министру Николе Груевскому скрыться от правосудия и бежать в Венгрию, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению прокуратуры, в рамках расследования ведомством были опрошены 56 человек, в том числе 28 сотрудников полиции, шестеро телохранителей и пятеро сотрудников МВД. Все они непричастны к бегству Груевского.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года экс-глава правительства Македонии Никола Груевский, обвиняемый на родине в коррупции, покинул страну и позднее получил убежище в Венгрии.

Читайте также: Никола Груевский подтвердил получение политического убежища в Венгрии