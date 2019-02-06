Путин снял некоторые санкции с Турции

Москва, , 17:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отмене ограничений при пересечении границы России гражданами Турции. Указ главы государства опубликован сегодня, 6 февраля, на официальном интернет портале правовой информации.

Послабление касается тех граждан Турции, которые едут в Россию в краткосрочные командировки, а также турецких водителей, которые работают на международных перевозках. Данный указ президента России будет выполнятся при одном условии — если турецкая сторона пойдет на аналогичные меры.

Кроме того, в данном указе также предписано уведомить турецкую стороны о частичном возобновлении соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 года.

Напомним, что упрощенный порядок пересечения российской и турецкой границы для граждан обеих стран был предусмотрен соглашением от 2010 года. Пресекать границу можно было по специальным служебным паспортам.

Однако в 2016 году данное соглашение было приостановлено по указу президента России, после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года преднамеренно сбили российский боевой самолет в Сирии.

Затем отношения между двумя странами несколько улучшились и стороны решили вернуться к упрощенному режиму пересечения границы по служебным и рабочим надобностям.