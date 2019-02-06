У Кремля к Януковичу претензий нет — Песков

Москва, , 14:36 — REGNUM Российское государство не имеет каких-либо претензий к бывшему главе Украины Виктору Януковичу. Об этом заявил 6 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

К Януковичу никаких претензий со стороны России нет, заверил представитель Кремля. Он также предположил, что на бывшего президента Украины не распространяется требование о безвизовом пребывании в России сроком не более 90 дней.

Песков не смог ответить, в каком юридическом статусе на территории России находится Янукович. Он назвал этот вопрос интересным и пообещал прояснить его.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Янукович, в 2014 году отстраненный от власти на Украине, 24 января был заочно приговорен Оболонским районным судом Киева к 13 годам тюремного заключения. Его признали виновным в госизмене и ведении агрессивных военных действий. Вину Януковича по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины суд счел недоказанной.

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