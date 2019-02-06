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Турция осудила Францию за признание Дня памяти жертв геноцида армян

Политика

24 апреля армянские общины по всему миру поминают жертв геноцида

Анкара, 6 февраля 2019, 14:21 — REGNUM  Турция осудила решение президента Франции Эммануэля Макрона признать 24 апреля национальным Днем памяти жертв геноцида армян, сообщает Le Figaro.

«Мы осуждаем и отвергаем попытки Макрона, который сталкивается с политическими проблемами в своей стране, спасти ситуацию, превратив исторические события в политический материал», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

Издание отмечает, что Турция признает, что большое количество армянского населения было убито в Османской империи между 1915 и 1917 годами, но отвергает термин «геноцид».

Известно, что Франция официально признала геноцид армян в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на ежегодном совете армянских организаций объявил, что 24 апреля во Франции станет «национальным Днем памяти жертв геноцида армян».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: Во Франции 24 апреля станет Днем памяти жертв геноцида армян

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Геноцид армян в Османской Турции
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