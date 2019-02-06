Беглов соболезнует родным и близким студента, погибшего от упавшей наледи

Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал слова соболезнования родным и близким студента Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, погибшего от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте Петербурга 5 февраля.

Напомним, в инциденте пострадал еще один студент. Оба приехали в Петербург учиться из стран Туркестана.

«Я выражаю соболезнования родным и близким этого молодого человека, который приехал учиться в наш город. Пострадал и другой молодой человек. Хорошо, что с ним более-менее нормально, ситуация под контролем.

Мы связались сразу с генеральным консульством и Узбекистана, и Таджикистана, оказываем всяческое содействие родным и близким, и, конечно, возьмем все расходы на себя ‑ и по лечению, и по тому, чтобы выполнить все необходимые мероприятия. Трагедия большая», — сказал Александр Беглов, выступление которого показал телеканал «Санкт-Петербург».

Он напомнил, что неоднократно обращался к собственникам зданий и управляющим компаниям, подчеркивая, что никакие природные или другие факторы не должны влиять на безопасность горожан.

Беглов попросил прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко взять под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по факту гибели студента, «чтобы все виновные были привлечены к ответственности за безалаберное отношение».

Читайте ранее в этом сюжете: После гибели студента от упавшей наледи в Петербурге проверят крыши

Врио губернатора также позвонил главе Минздрава Веронике Скворцовой, поскольку Минздрав является учредителем Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, со здания которого упала наледь. Он попросил прислать в Петербург инспекцию, чтобы она посмотрела не только этот университет, но и все здания, которые относятся к Минздраву.

«Я позвоню всем министрам, в ведении которых находятся здания в Петербурге», — пообещал Беглов, отметив, что проблема уборки снега и льда с федеральных зданий до сих пор не решена.

По мнению главы Петербурга, ни городские структуры, ни федеральные учреждения, находящиеся в Петербурге, не были готовы к тому, что зима окажется столь снежной — ни материально, ни морально, понадеявшись на очередную мягкую зиму.

«Все расслабились, навыки потеряли, разучились чистить крыши от снега и наледи. В бюджет на 2019 год заложили только 60% от необходимых средств, семь лет не закупалась техника, особенно, для уборки тротуаров. Это проблема. Мы ее будем исправлять и уже исправляем», — подчеркнул Беглов.

Он признал большие сложности с уборкой снега на дворовых территориях, территориях различных учреждений, а также трудности, создаваемые припаркованным автотранспортом, мешающим уборочной технике.

«Стихия выявила эти проблемы, которые нужно решать», — подытожил врио губернатора Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилой мужчина в Петербурге получил тяжелейшие травмы от упавшей сосульки