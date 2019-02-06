Среда, 6 Февраля 2019 года
12:01:51 МСК

Болгария и Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве

Политика

Документ примыкает к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами

Скопье, 6 февраля 2019, 12:01 — REGNUM  Во время визита министра культуры Македонии, этнического албанца Асафа Адеми в Болгарию, он и его болгарский коллега Боилом Бановым подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между министерствами культуры двух республик.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст из заявления Министерства Культуры Македонии:

«Данный двусторонний документ, примыкающий к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, укрепит культурные связи между двумя странами, которые уже реализовали в прошлом множество различных проектов по всем направлениям культурной сферы. В обоих странах с 2005 года существуют информационно-культурные центры, в которых на постоянной основе проходят выступления артистов и презентации организаций из обеих стран».

В рамках визита Адеми возложил венок на могилу Гоце Делчева в Софии в честь 147-летия со дня рождения этого болгарского и македонского революционера, основателя ВМОРО — Внутренней Македоно-одринской революционной организации, предшественницы нынешней ВМРО-ДПМНЕ — Внутренней македонской революционной организации — демократической партии за македонское народное единство, добивавшейся автономии Македонии и Эдирне в составе Османской Империи во второй половине XIX века. Также министр поприсутствовал на культурном мероприятии, прошедшем в Информационно-культурном центре республики Македония в Софии.

Напомним, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республиками Македония и Болгария был подписан премьер-министрами этих стран Зораном Заевым и Бойко Борисовым 2 августа 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить