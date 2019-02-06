Глава МИД Венесуэлы: Трамп вернул в США расизм

Каракас, , 10:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вернул в Белый дом «сегрегацию и расизм». Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем микроблоге в Twitter.

Трамп отстаивает строительство стены на южной границе США и криминализирует иммиграцию. Он до сих пор не может преодолеть «имперское высокомерие» и по-прежнему пользуется выражением «нелегальный иммигрант», отметил венесуэльский министр, комментируя намерение главы США выстроить заграждение на границе с Мексикой.

«В США вернулись сегрегация и расизм», — заключил Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы добавил, что от лица своей страны и всей Латинской Америки отвечает: нелегальных мигрантов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп напомнил конгрессу о десяти днях, оставшихся на то, чтобы договориться о выделении средств на возведение стены на американо-мексиканской границе. США должны показать миру готовность покончить с нелегальной иммиграцией, заявил он.

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