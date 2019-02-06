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Вашингтон планирует увести Туркестан от военных закупок в РФ — генерал США

Политика

Узбекистан заинтересован в диверсификации своей военной техники

Вашингтон планирует увести Туркестан от военных закупок в РФ — генерал США
Kalabaha1969
HMMWV Казахстанской армии с установленным ПТРК Фагот

Вашингтон, 6 февраля 2019, 09:38 — REGNUM  Вашингтон стремится к тому, чтобы страны Туркестана отказались от закупок вооружения в России в пользу военной техники США, заявил глава центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел во вступительном слове к слушаниям в комитет по делам вооруженных сил Сената США, сообщает 5 февраля издание UrduPoint News.

«Мы стремимся увести страны Туркестана от закупок российского вооружения, но высокая цена на американскую технику останется проблемой для таких стран, как Казахстан», — сказал Вотел.

По его словам, Казахстан выразил заинтересованность в развитии отношений с США в сфере материально-технического, медицинского и инженерно-технического сотрудничества.

Вотел добавил, что Узбекистан заинтересован в диверсификации своей военной техники. В частности, Ташкент предоставил США список оборудования для последующей покупки. Вашингтон также продолжает военное сотрудничество с Таджикистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров заявил, что основное вооружение республика закупает в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Основное вооружение минобороны Казахстана закупает в России

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Вооруженные силы стран Туркестана
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