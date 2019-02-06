Трамп заявил о разработке в США новейшей системы ПРО

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Полномасштабное восстановление вооруженных сил США идет на протяжении двух последних лет. Так, специалисты работают над новейшей системой противоракетной обороны, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

Американский лидер напомнил, что в 2018 году бюджет оборонного ведомства составил около $700 млрд, а в 2019 году — почти $716 млрд. В своем ежегодном послании «О положении страны» Трамп заверил, что никогда не будет извиняться за то, что отстаивает национальные интересы.

Один из элементов наращивания военной мощи США — создание новейшей системы противоракетной обороны, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп также допустил для США возможность заключения другого договора по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, процедура по выходу из которого для Вашингтона должна завершиться в августе 2019 года.

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