В США уточнили сроки вывода американских войск из Сирии

Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Военные контингенты США будут выведены с территории Сирии «своевременно», заявил 5 февраля начальник Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел.

По словам Джозефа Вотела, «своевременный» срок настанет тогда, когда на территории Сирии будут полностью уничтожены все остатки террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент, уточнил Вотел, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют порядка 50 кв. км.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявил о полной победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент США объявил 19 декабря 2018 года, обосновывая этим свое решение о начале вывода войск с территории Сирии.

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