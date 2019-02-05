Талибы* ожидают скорейшего ухода войск США из Афганистана

Кабул, , 18:53 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидает, что уход американских войск из Афганистана не растянется на годы, а завершится за считанные месяцы, заявил 5 февраля журналистам руководитель делегации движения на межафганских переговорах в Москве Мохаммад Аббас Станикзай.

«Мы надеемся, что это не займет долгие годы, может быть, месяцы, но не годы», — сказал Станикзай, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Мохаммада Аббаса Станикзая, начало вывода войск США и гарантии их окончательного ухода из Афганистана станут для движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сигналом для переговоров с другими политическими силами страны по вопросам будущего Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США присутствуют в Афганистане уже 17 лет, однако большая часть территории страны до сих пор не контролируется ни ими, ни кабульским правительством.

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