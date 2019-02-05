2018-й был самым спокойным на линии соприкосновения в Карабахе за пять лет

Ереван, , 18:49 — REGNUM Ванадзорское отделение Хельсинкской гражданской ассамблеи подготовило отчет о количестве жертв, зарегистрированных в Вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха. Как пишет газета «Айкакан жаманак», в докладе есть одно, имеющие принципиальное значение, наблюдение.

Согласно статистике, собранной организацией, «2018 год был самым спокойным после 2013 года, а период без жертв в конце 2018 года длился 130 дней и до сих пор не прерван».

Авторы отчета отмечают, что в квартальном соотношении, в третьем квартале 2011 года, в четвертом квартале 2012 года и во втором квартале 2013 года жертв также не было.

А вот статистика небоевых потерь вызывает беспокойство.

«2018 год находится на втором месте после 2016 года с ростом числа небоевых жертв. В 2018 году в результате ДТП погибли 17 человек, из-за проблем со здоровьем — 13, самоубийства — 11 человек. На самом деле, увеличение числа небоевых потерь в 2018 году по сравнению с 2017 годом, указывает, что внутренние проблемы в Вооруженных силах не решены», — пишет издание.

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