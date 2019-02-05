Новгородский закон о детских выплатах пробуют избавить от возрастного ценза

Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM Депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова (фракция «Яблоко») выступила с инициативой внести поправки в условия предоставления регионального капитала «Первый ребёнок» — субсидии в сумме 100 тыс. рублей, которую в Новгородской области планируют выплачивать только матерям в возрасте до 29 лет включительно и только на улучшение жилищных условий. Как сообщила Черепанова ИА REGNUM, законопроект она внесла сегодня, 5 февраля, в думу города, предложив городскому парламенту исправить ошибку областных депутатов.

«Демографическая ситуация в Новгородской области такова, что субсидию в связи с рождением первого ребёнка нужно выплачивать всем женщинам без каких-либо возрастных ограничений», — прокомментировала Черепанова.

Она предлагает установить равные условия доступа к государственной поддержке для всех женщин с рождением первенца — то есть снять ограничение возраста женщины (29 лет).

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Также депутат предлагает не устанавливать целевой характер использования средств капитала (по принятому областному закону — только на улучшение жилищных условий), «ввиду незначительности суммы поддержки». Анна Черепанова отметила, что размер субсидии — 100 тыс. рублей — эквивалентен стоимости двух квадратных метров жилья и не сможет покрыть даже первый взнос по ипотеке. По её мнению, большое число семей не смогут воспользоваться областной субсидией, что приведёт к невостребованности средств и, следовательно, низкой эффективности такой меры поддержки.

«В первые годы жизни ребёнка семьям необходимы денежные средства на уход за ребенком, приобретение бытовой техники, оздоровительные мероприятия, лекарства, образование детей», — заявила депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к новгородскому закону о региональном капитале на первого ребёнка также возникли вопросы у лидера фракции партии «Яблоко» в Псковском областном собрании депутатов Льва Шлосберга, который увидел в законе нормы, противоречащие Конституции и обратился в прокуратуру Новгородской области.

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