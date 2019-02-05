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Договор на покупку Индией российских ЗРС С-400 «Триумф» вступил в силу

Политика

Производитель зенитно-ракетных систем С-400 — концерн ВКО «Алмаз Антей»

Москва, 5 февраля 2019, 17:56 — REGNUM  Российско-индийский контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» вступил в силу, сообщил 5 февраля журналистам глава госкорпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Контракт подписан, вступил в силу», — сказал Александр Михеев в ответ на вопрос о судьбе сделки по продаже комплексов С-400 Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах в Нью-Дели заявил, что, несмотря на внешнее противодействие, с Индией заключены военно-технические контракты о постройке фрегатов проекта 11 356 и поставках ЗРС С-400.

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Военно-промышленный комплекс
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