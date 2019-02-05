США обвинили в раскачивании российско-японских отношений

Москва, , 13:10 — REGNUM В Госдуме винят США в раскачивании ситуации вокруг Курил, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Военные круги в США и Японии явно нацелены на срыв мирного переговорного процесса между Москвой и Токио.

«Появление информации о том, что ВМС США планируют разместить новейший ударный десантный корабль America на своей базе Сасебо, расположенной на японском острове Кюсю, является продолжением раскачивания ситуации вокруг российско-японских отношений», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, ранее появившаяся в японских СМИ информация о том, что Курильские острова могли бы стать удобной базой для размещения американских ракет, «носит также откровенно провокационный характер и направлены против России и Китая».

Международное сообщество должно с ответственностью и пониманием отнестись к стремлению России и Японии юридически закрепить добрососедские отношения, считает Железняк.