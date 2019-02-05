Северная Корея пытается защитить свой ядерный потенциал — ООН

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Ядерная и ракетная программы КНДР за последнее время не претерпели никаких изменений. Более того, Северная Корея работает над тем, чтобы защитить свой ядерный и баллистический ракетный потенциал от возможных военных ударов. Об этом говорится в докладе, распространённом в конце прошлой недели среди членов Совета безопасности ООН, пишет 5 февраля Reuters.

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Согласно заявлению наблюдателей Организации Объединённых наций, есть доказательства, что КНДР стремится рассредоточить свои объекты по производству, хранению и испытаниям ядерных боеприпасов и баллистических ракет. Это делается для того, чтобы их было сложнее обнаружить и уничтожить.

Кроме того, отмечается в докладе, КНДР нарушает введенные против неё различные санкции ООН, в том числе ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

«Страна продолжает бросать вызов резолюциям Совета безопасности посредством массового увеличения незаконных поставок нефтепродуктов и угля с судов на суда», — заявили наблюдатели за санкциями. — Эти нарушения делают последние санкции ООН неэффективными».

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Наблюдатели заявили, что у них есть доказательства одной беспрецедентной запрещенной поставки нефтепродуктов на сумму более 57,6 тыс. баррелей на сумму более 5,7 млн долларов США.

Издание отмечает, что доклад наблюдателей ООН был распространён накануне готовящегося второго саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года. По его итогам главы государств приняли совместное заявление. Так, Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединённые Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Добавим, что вторая встреча лидеров двух стран может состояться в конце февраля. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп заявил, он ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном с «нетерпением». Северокорейский лидер в свою очередь отметил, что готов встретиться с Трампом «в любое время».

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