Экс-президенту Сальвадора грозит арест

Сан-Сальвадор, , 11:56 — REGNUM Бывшего президент Сальвадора Маурисио Фунеса, который обвиняется в коррупционных преступлениях, в ближайшее время могут включить в «красный бюллетень» Интерпола. 4 февраля суд в Сальвадоре обратился с соответствующей просьбой в крупнейшую в мире международную полицейскую организацию. Об этом сообщает портал Elsalvador.com со ссылкой на свои источники.

«Суд попросил Интерпол включить в «красный бюллетень» (ордер на арест) Маурисио Фюнеса», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, политик Маурисио Фунес, получивший политубежище в Никарагуа в 2016 году, возглавлял Сальвадор с 2009 по 2014 годы. По его словам, он стал жертвой преследований у себя на родине.

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