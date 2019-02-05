Надежду Савченко перевели из Киева в Лукьяненское СИЗО

Киев, , 11:10 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, которую обвиняет в совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также создании террористической группы, перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщила сестра парламентария Вера Савченко.

Читайте также: Савченко из СИЗО переведут в больницу

Суд в Киеве продлил арест Надежды Савченко

«Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро, до выборов, хотят скрыть Надежду из Киева. Сообщил Красный Крест», — написала на своей странице в Facebook Савченко.

https://www.facebook.com/permalink.php

Напомним, ранее Надежда Савченко находилась в СИЗО Службы безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежду Савченко арестовали 23 марта 2018 года, одновременно с этим с неё сняли депутатскую неприкосновенность. Генпрокуратура Украины подозревает депутата в подготовке государственного переворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Добавим, что в декабре 2018 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для депутата Верховной рады Надежды Савченко на два месяца. Защита обиваемой добивалась изменения ей меры пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, а не адвокатов парламентария.

Читайте ранее в этом сюжете: Сидящая в тюрьме Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины