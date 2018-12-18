Суд в Киеве продлил арест Надежды Савченко

Киев, , 20:22 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева на заседании 18 декабря принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Суд удовлетворил ходатайтство следствия и постановил оставить Савченко под стражей ещё на два месяца. Защита обиваемой добивалась изменения ей меры пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета.

Отметим, что заседание по вопросу о продлении ареста Савченко несколько раз переносилось, в том числе и из-за ухудшения её состояния в результате голодовки, которую она проводила с 5 декабря.

Накануне, слушания в суде были задержаны из-за анонимного сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устроййстве.

Напомним, Надежда Савченко обвиняется в совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также создании террористической группы.

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