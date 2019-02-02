Asia Times: Почему США разучились побеждать в войнах?

Максим Исаев, , 08:28 — REGNUM

В Вашингтоне принято считать, что вооруженные силы США являются самыми оснащенными, подготовленными и самыми смертоносными в мире. Тем не менее, военная история США после 1945 года говорит об обратном, пишет Дэвид Айзенберг в статье для издания Asia Times.

США с трудом добились ничьей в Корее, после чего последовал унизительный вывод войск из Южного Вьетнама, Сомали, Афганистан и Ирака. Все это имело тяжелые последствия для политики и репутации США. На другой чаще весов оказались лишь незначительные военные успехи, включая вторжения на Гренаду и в Панаму, а также освобождение Кувейта в ходе Первой войны в Персидском заливе.

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В 2015 году главное управление войск специального назначения США проанализировало результаты зарубежных военных кампаний США за прошедшие 100 лет. Выяснилось, что США проиграли 10 раз, а 43 конфликта закончились в ничью, при этом Вашингтон одержал только 12 побед. Похоже, что США больше не знают, как выигрывать войны.

«В последний раз, когда Соединенные Штаты одержали решительную победу, вся электроника работала на электронно-лучевых трубках», — пишет профессор Университета национальной обороны Шон Макфейт. Он также работал в корпорации RAND, Атлантическом совете, в фонде «Новая Америка». Проблемы возникли не только у США, с ними столкнулся весь демократический Запад.

«Это происходит не только в Соединенных Штатах. Последние 70 лет прослеживается тревожная тенденция. Запад забыл, как выигрывать войны… Единственная константа современных конфликтов заключается в том, что сильнейшие военные в мире теперь обычно проигрывают своим слабым противникам», — считает Макфейт.

В 2015 году Макфейт опубликовал свою книгу «Современный наемник: частные армии и их значение для мирового порядка». Последняя книга Макфейта «Новые правила войны: победа в эпоху затяжных беспорядков», опубликованная 22 января, дает более широкое представление о данной теме.

«Запад проигрывает, потому что испытывает стратегическую атрофию. Мы жаждем вести обычные войны, такие как в 1945 году, в дни нашей славы, а потом удивляемся, почему мы больше не можем побеждать. Война не стояла на месте, наши враги существенно продвинулись вперед», — считает Макфейт.

«Мы не можем избавиться от фантазий прошлого, и именно поэтому мы постоянно терпим неудачу. Мы не умеем вести другие виды войн, особенно современные бесконечно запутанные конфликты… Вместо того, чтобы смотреть в будущее, наши эксперты обращаются к опыту прошлого и воображают себе роботизированные войны и грандиозные воздушно-морские сражения с Китаем, которые напоминали бы сражения времен Второй мировой войны, но только с использованием более совершенных технологий», — пишет Макфейт.

Так в чем же решение проблемы? Во-первых, Макфейт говорит, что оперативно-тактические группы должны уметь мыслить стратегически. «В военных училищах практически не преподают стратегию. В целом можно сказать, что стратегия не входит в учебную программу. Мы не преподаем стратегию офицерам, пока они не отслужат в армии 15 лет. Мы должны ввести курс стратегии для 18-летних солдат», — считает Макфейт.

В то время, как некоторые эксперты лишь предполагают о возможности использования тактического ядерного оружия, Макфейт делает смелое утверждение о том, что в скором времени ядерное оружие перестанет быть запретным оружием. «Для некоторых ограниченная ядерная война может стать вполне приемлемой. Ничто не длится вечно. Индия и Пакистан могут начать ядерную войну», — пишет Макфейт.

Также профессор считает, что для США, Великобритании, Австралии и любой другой страны пришло время сформировать собственные иностранные легионы по примеру Франции, которые могли бы отразить угрозы, прежде чем они достигли бы национальных границ. Подразделения иностранного легиона США должны возглавить американские офицеры и группы спецназа.

«В рамках этой модели легионеры должны заменить подрядчиков и все проблемы, связанные с ними. Стандарты обучения и проверки могут быть максимально прозрачными, в отличие от частных военных подрядчиков», — уверен Макфейт.

В рамках модели, предполагающей создание иностранного легиона, США смогли бы получить доступ к огромным глобальным резервам рабочей силы, лояльность которой Вашингтон получил бы, предложив легионерам американское гражданство. Гораздо важнее то, что создание иностранного легиона позволило бы исключить недовольство американской общественности, вызванное гибелью американских солдат. Опыт военных кампаний в Ираке и Афганистане показал, что американская общественность безразлична к жертвам, которые не связанны с регулярными вооруженными силами.

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С другой стороны, Макфейт отметил, что одним из решающих будущих полей сражения станет киберпространство. Однако большинство военных на Западе пока не осознает реального потенциала кибероружия. Истинная сила кибероружия скрыта не в возможности шпионажа или кибератак на объекты противника, она заключается в пропаганде, к которой нужно отнестись очень серьезно. «Представительные демократии очень уязвимы к этому. Русские, без сомнения, были причастны к выборам в 2016 году в США, Брекситу и другим европейским выборам», — пишет Макфейт.

Настало время нанести ответный удар, но не с помощью неуклюжих методов эпохи холодной войны, включая разбрасывание листовок с самолетов. Завуалированные подтексты, скрытые в телесериалах или ток-шоу, транслируемых в репрессивных режимах, могут оказаться эффективнее, чем бюллетени «Радио Свобода».