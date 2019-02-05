Корабли НАТО стали дольше присутствовать в Черном море

Осло, , 02:53 — REGNUM Присутствие военных кораблей НАТО в Черном море увеличилось с 2017 года на 40 дней, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер на выступлении в Атлантическом комитете Норвегии.

Она подчеркнула, что считает масштаб присутствия кораблей НАТО в Черном море достаточный. Однако, по ее словам, Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения сотрудничества с Украиной и Грузией, чтобы «повысить их возможности в регионе». Гетемюллер также не исключила и возможность проведения совместных учений с Киевом и Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэль Зильберт заявил, что ФРГ готова отправить свои боевые корабли в акваторию Черного моря для помощи Украине в «деэскалации и сдерживании российской агрессии».

Он также выразил готовность Германии помочь с освобождением украинских моряков, арестованных в результате антироссийской провокации ВМС Украины в Керченском проливе.

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