Кишинёв, , 02:14 — REGNUM Спикер парламента Молдавии Андриан Канду уверен, что после парламентских выборов 24 февраля у власти в стране останется антироссийская власть. Об этом Канду заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Нане правящая Демпартия во главе с Владимиром Плахотнюком, по его словам, «сделает все возможное, чтобы предотвратить приход к власти в этой стране любого, кто углубил бы отношения с Россией».

«Россия не должна получить очень важную роль в Молдавии. Молдавия — это западное государство, с будущим в Евросоюзе и с евроатлантическими интересами. Мы будем строить здесь западное общество, а не аналог того, что видим в России», — настаивает спикер.

Канду ппривел примеры того, как команда Демпартии «постоянно борется с Российской Федерацией»: «Это мы высылали российских дипломатов, это мы объявляли Рогозина персоной нон грата. Мы почти ежедневно возвращаем россиян из нашего аэропорта, запрещая им въезд в Молдову — начиная с так называемых российских «журналистов» и так далее», — перечислял он.

Говоря о президенте Додоне и его «пророссийских» заявлениях, Канду сказал, что роль Додона в Молдавии минимальна, и он ничего не решает. «Что касается Додона — мы на его слова часто просто не обращаем внимания. У него в Молдове есть голос, но нет рук. По конституции его должность — чисто символическая, поэтому у нас нет необходимости беспокоиться из-за его заявлений», — сказал спикер парламента.

«Да, он летает в Москву или еще куда-то. Недавно он там сказал, что Молдова становится наблюдателем в ЕврАзЭС. Мы тогда просто заявили — забудьте. Не Додону решать, кем является и где находится Молдова. Решения в нашей стране принимают правительство и парламент. А на Додона вы внимания не обращайте», — подвел итог Андриан Канду.

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