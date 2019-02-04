Конец ДРСМД: «России пора выработать собственную повестку дня»

Москва, , 23:53 — REGNUM Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) означает подрыв всей системы стратегической безопасности. Об этом 4 февраля заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Трамп сделал всё, что мог, для разрушения того контура стабильности, который до сих пор существовал. Выход из этого договора (о ракетах средней и меньшей дальности) означает, что, скорее всего, и мы из него выйдем. Вся та система стратегической стабильности, которая была в мире, разрушается, и остаётся один СНВ и моральный мораторий на использование ядерного оружия. Вот докрушить это — и всё», — заявил Сидоров.

По его мнению, сейчас России необходимо заниматься построением принципиально новой основы для международных соглашений.

«Надо создавать новые, с теми же США, с Китаем, Индией, со многими другими. Здесь вопрос, кто будет инициатором. Если инициатором будет не Трамп, а мы — другой вопрос. Трампу придётся это сделать, потому что если Россия сможет выстроить такую конструкцию, то США волей-неволей, даже если они просто хотят эту конструкции разрушить, вынуждены будут в рамках неё (работать)», — пояснил политолог.

«Нам необходимо выработать собственную повестку дня: что Россия сейчас конкретно может предложить? Ведь нас сейчас объявили разрушителями ДРСМД. Скорее всего, нас обвинят и в том, что мы разрушим и СНВ, и всё остальное. Нам не привыкать, но привыкать не надо. А вот наступательная повестка дня, что мы можем предложить? Мы не американцам должны что-то предлагать — мы должны предлагать мировому сообществу. Не вдвоём мы должны на этой ветке сидеть, потому что в противном случае при ресурсе США мы всегда будет виноватыми. Нужно вести переговоры с Китаем о том, что мы могли бы предложить Европе и Западу», — указал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора. Ранее редставитель Госдепартамента США Ванесса Аскер указала, что Вашингтон намерен соблюдать условия договора в течение первой половины 2019 года.