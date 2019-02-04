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Скончался пострадавший при нападении в Нальчике сотрудник полиции

Политика

Погибшему лейтенанту полиции было 27 лет

Москва, 4 февраля 2019, 21:59 — REGNUM  Сотрудник полиции, получивший ранения при нападении на наряд ДПС в Нальчике, скончался в московской больнице. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба управления МВД России по Кабардино-Балкарии.

Сегодня ушёл из жизни инспектор ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Нальчик старший лейтенант полиции Аслан Артурович Балкаров», — говорится в сообщении.

Сообщается, что погибшему было 27 лет, у него остались жена и дочь.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в Нальчике четверо вооружённых ножами преступников совершили нападение на экипаж ДПС. Во время отражения атаки получил ранения один из стражей порядка, нападавшие были ликвидированы.

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