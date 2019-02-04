Скончался пострадавший при нападении в Нальчике сотрудник полиции

Москва, 4 февраля 2019, 21:59 — REGNUM Сотрудник полиции, получивший ранения при нападении на наряд ДПС в Нальчике, скончался в московской больнице. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба управления МВД России по Кабардино-Балкарии.
Сегодня ушёл из жизни инспектор ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Нальчик старший лейтенант полиции Аслан Артурович Балкаров», — говорится в сообщении.
Сообщается, что погибшему было 27 лет, у него остались жена и дочь.
Как передавало ИА REGNUM, 24 января в Нальчике четверо вооружённых ножами преступников совершили нападение на экипаж ДПС. Во время отражения атаки получил ранения один из стражей порядка, нападавшие были ликвидированы.
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